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Uzaydan bile gözüküyor: Dünyanın en büyüğü! İki kıtayı birbirine bağlıyor

Bu madde, uzaydan bakıldığında Afrika ile Amerika'yı birbirine bağlayan dev bir kara parçasını andırıyor. Ancak 8 bin 850 kilometre uzunluğundaki bu kahverengi şerit, dünyanın en büyük yosun oluşumu olarak kayıtlara geçti.

Uzaydan bile gözüküyor: Dünyanın en büyüğü! İki kıtayı birbirine bağlıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Uydu görüntülerinde ilk bakışta bir kara köprüsünü andırıyor. Ancak Afrika ile Amerika arasında uzandığı görülen dev kahverengi şerit aslında dünyanın en büyük yosun oluşumu. Bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nda oluşan bu devasa kütlenin 2025 yılında tarihi bir büyüklüğe ulaştığını açıkladı.

Uzaydan çekilen görüntülerde yaklaşık 8 bin 850 kilometre boyunca uzanan dev oluşum, "Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı" olarak adlandırılıyor.

Uzaydan bile gözüküyor: Dünyanın en büyüğü! İki kıtayı birbirine bağlıyor 1

DÜNYANIN EN BÜYÜK YOSUN BİRİKİMİ

Bilim insanlarına göre bu dev şerit, sargassum adı verilen kahverengi deniz yosunlarının oluşturduğu devasa bir kütleden oluşuyor.

Batı Afrika kıyılarından başlayıp Karayipler'e, oradan da Meksika Körfezi'ne kadar uzanan oluşum, gezegendeki en büyük yosun birikimi olarak kabul ediliyor.

ABD'deki Güney Florida Üniversitesi araştırmacılarının NASA uydu verileriyle yaptığı incelemelerde, Mayıs 2025'te bu yosun kütlesinin yaklaşık 37,5 milyon tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığı belirlendi.

DENİZ CANLILARI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, sargassum yosunlarının tamamen zararlı olmadığını vurguluyor.

Açık denizde yüzen bu dev yosun adaları; balıklar, deniz kaplumbağaları, kuşlar ve birçok omurgasız canlı için doğal yaşam alanı oluşturuyor. Ayrıca fotosentez yoluyla oksijen üretimine de katkı sağlıyor.

Bu nedenle bilim insanları sargassumu okyanus ekosisteminin önemli parçalarından biri olarak görüyor.

SAHİLLERE ULAŞTIĞINDA SORUN BAŞLIYOR

Ancak aynı yosunlar kıyılarda büyük miktarlarda biriktiğinde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Karayipler ve Florida kıyılarında sahile vuran milyonlarca ton yosun zamanla çürüyerek hidrojen sülfür gazı açığa çıkarıyor. Bu gaz, çürük yumurta kokusuna benzer ağır bir koku oluştururken bazı kişilerde solunum problemlerine de neden olabiliyor.

Turistik bölgelerde sahillerin yosunlarla kaplanması, ziyaretçi sayısında düşüşe ve ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

Uzaydan bile gözüküyor: Dünyanın en büyüğü! İki kıtayı birbirine bağlıyor 2

BİLİM İNSANLARI NEDENİ ARAŞTIRIYOR

Araştırmacılar, dev yosun kuşağının neden son yıllarda bu kadar büyüdüğünü tam olarak açıklayabilmiş değil.

Ancak tarımda kullanılan gübrelerin nehirler aracılığıyla okyanusa taşınması, Amazon Nehri'nin Atlantik'e taşıdığı besin maddeleri ve okyanus akıntılarındaki değişimlerin bu büyümeyi tetiklediği düşünülüyor.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki değişimlerin de yosunların çoğalmasını etkileyen faktörlerden biri olduğu belirtiliyor.

GELECEKTE DAHA SIK GÖRÜLEBİLİR

Uzmanlar, Karayipler ve Florida kıyılarında büyük yosun istilalarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklendiğini söylüyor.

Uydu takip sistemleri sayesinde yosunların hangi bölgelere ulaşacağının önceden tahmin edilebildiği belirtilirken, yerel yönetimler ve turizm işletmeleri olası yoğunluklara karşı hazırlık yapmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Amerika Afrika yosun okyanus
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