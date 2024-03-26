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Görüntüler sızdırılmıştı: TFF hakem değerlendirme toplantısının tamamını paylaştı! "Soruşturma başlatıldı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.03.2024 15:20
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Türkiye futbol tarihi daha önce eşine rastlanmamış gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Galatasaray - Antalyaspor maçı için, MHK eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil'in hakem Abdülkadir Bitigen ile yaptığı toplantı görüntüleri kamuoyuna sızdırıldı. Görüntülerin sızdırılması üzerine TFF, 1 Mart tarihinde yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını YouTube üzerinden paylaştı. TFF konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Fenerbahçe'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Görüntüler sızdırılmıştı: TFF hakem değerlendirme toplantısının tamamını paylaştı! "Soruşturma başlatıldı"

Süper Lig'de neredeyse her hafta yaşanan hakem tartışması lig oynanmıyorken bile devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırılmıştı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi geceye damga vuran olay olmuştu. Görüntülerde Abdülkadir Bitigen ile MHK eğitimcisi Hugh Dallas arasındaki konuşmalar büyük tepki uyandırmıştı. TFF, 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını YouTube kanalında yayınladı.

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TFF'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Can Gebetaş, kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın yıllardır anlatmaya çalıştıkları adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğinde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini etkilediğini defalarca belirttiklerini aktaran Gebetaş, "Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir." ifadelerini kullandı.

MHK'nin söz konusu karşılaşmanın hakemine 1, VAR hakemine ise 2 hafta görev vermediğini hatırlatan Gebetaş, şöyle devam etti:

"Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir. Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir."

Gebetaş, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyor, bu konuda bir açıklama beklediğimizi, sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." yorumunda bulundu.

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