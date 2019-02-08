Mynet Trend

Görüntüler ülkede infial yarattı! Öğretmenden öğrencisine şiddet

sesamos sesamos
DÜNYA  | 08.02.2019 05:58 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da bir lisede yaşanan darp olayı, ülkede infial yarattı. Sınıfta cep telefonu kullanma tartışmasıyla çıkan olayda öğretmen, kız öğrencisine şiddet uyguladı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da, Sans Souci kız lisesinde, öğrencisinin telefon kullandığını gören kadın öğretmen, ders sırasında telefon kullanmanın yasak olduğunu söyleyip öğrenciyi uyardı. Öğretmen, öğrencinin elindeki telefonu alıp masasının üzerine koydu.

Bu sırada öğretmen, öğrencisinin kendisine küfür ettiğini duyunca oturduğu sırayı itip sınıftan çıkmasını istedi. Öğrenci ise sınıftan çıkmayı reddedip sırayı öğretmenine doğru iterek hakaret etti. Bunun ardından öğretmen öğrencisine tokat attı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olay, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden yayılınca Bakanlık olayla ilgili soruşturma açtı.

Kentte bulunan eğitim müdürlüğünün sözcüsü Jessica Shelver, öğretmen ve öğrenci hakkında soruşturma açıldığı, her iki tarafın da birbirlerinden davacı olduklarını, verilecek disiplin kararına kadar öğretmen ve öğrenicinin okulda uzaklaştırıldığını söyledi.

PARTNEROkulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptıOkulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!
'Trump, Venezuela'yı saplantı haline getirdi''Trump, Venezuela'yı saplantı haline getirdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika lise şiddet öğretmen öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması

Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması

Süper Lig ekibinden skandal paylaşım! 'Operasyon çocuğu'

Süper Lig ekibinden skandal paylaşım! 'Operasyon çocuğu'

'Kadın sünneti' nedir, neden durdurulamıyor?

'Kadın sünneti' nedir, neden durdurulamıyor?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!

Maduro: Trump Venezuela'yı saplantı haline getirdi

'Trump, Venezuela'yı saplantı haline getirdi'

Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda savaş malzemeleri bulundu

Uçuşlara 2. Dünya Savaşı molası

İkinci el pazarından alınan yüzük elmas çıktı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Meksida'da toplu mezar bulundu! 19 kişinin cesedi çıkarıldı!

Korkunç olay! Tam 19 kişinin cesedine ulaşıldı!

Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset denizden çıkarıldı

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.