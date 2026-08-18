Görüntüsü büyüledi gerçek korkuttu! Denizden çıkan mavi ışığı akın akın görmeye geliyorlar

Chennai'nin güneyindeki sahillerde hafta sonu ortaya çıkan mavi ışık, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde denizin geceleri mavi renkte parladığı görüldü.

National Centre for Coastal Research (NCCR) bilim insanları tarafından alınan su örnekleri incelendi. Yapılan araştırmada ışığın kaynağının Noctiluca scintillans adı verilen mikroskobik bir canlı olduğu belirlendi.

Bu canlı, halk arasında "deniz ışıltısı" olarak biliniyor. Suda hareket ettirildiğinde veya rahatsız edildiğinde biyolüminesans adı verilen ışık üretme özelliğine sahip.

MİLYONLARCASI BİR ARAYA GELİNCE MAVİ IŞIK OLUŞTURUYOR

Noctiluca scintillans çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük. Araştırmacılara göre ortalama 300 mikrometre büyüklüğündeki bu canlılar, çok sayıda bir araya geldiğinde sahillerde dikkat çeken mavi parıltıya neden oluyor.

Bilim insanları, bu canlıların yaşam süresinin ise yalnızca birkaç saat veya birkaç gün olabildiğini belirtiyor. Sudaki oksijen miktarı, sıcaklık ve mineral yoğunluğu gibi birçok faktör bu süreci etkileyebiliyor.

MAVİ GÖRÜNTÜ ASLINDA İYİYE İŞARET OLMAYABİLİR

Ortaya çıkan görüntü her ne kadar etkileyici olsa da bilim insanları bunun kutlanacak bir doğa olayı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılara göre yağmurla taşınan kirli sular, kanalizasyon ve çeşitli besin maddelerinin denize karışması, bu mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam oluşturabiliyor.

Özellikle bulutlu hava, belirli sıcaklık ve tuzluluk değerlerinin bir araya gelmesi Noctiluca scintillans için elverişli koşullar yaratabiliyor.

BALIKLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Noctiluca scintillans fotosentez yapabildiği gibi plankton ve diatomlarla da beslenebiliyor. Milyonlarca canlı küçük avlarını yakalarken mukus salgılayabiliyor.

Bilim insanları, yüksek miktarda oluşan bu mukusun balıkların solungaçlarını tıkayarak toplu balık ölümlerine yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca canlıların yaşam döngülerinin sonunda amonyak açığa çıkarabileceği ve bunun da tahrişe neden olabileceği ifade ediliyor.

CHENNAİ'DE HENÜZ TOPLU BALIK ÖLÜMÜ BİLDİRİLMEDİ

Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Chennai sahillerinde şu ana kadar tehlikeli koşullar veya toplu balık ölümleriyle ilgili bir bildirim bulunmuyor.

Uzmanlar, ortaya çıkan maddelerin deniz suyunda uygun koşullar oluştuğunda seyrelmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak sahillerde görülen bu tür olağan dışı renk değişimlerinin deniz ekosistemindeki değişimlerin takip edilmesi açısından önemli bir işaret olabileceğine dikkat çekiliyor.