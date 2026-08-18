Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Görüntüsü büyüledi gerçek korkuttu! Denizden çıkan mavi ışığı akın akın görmeye geliyorlar

Hindistan'ın Chennai kentindeki sahillerde gece saatlerinde görülen mavi ışık sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak bilim insanları, büyüleyici görüntünün deniz suyundaki değişimlere işaret edebileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Görüntüsü büyüledi gerçek korkuttu! Denizden çıkan mavi ışığı akın akın görmeye geliyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Chennai'nin güneyindeki sahillerde hafta sonu ortaya çıkan mavi ışık, görenleri şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde denizin geceleri mavi renkte parladığı görüldü.

National Centre for Coastal Research (NCCR) bilim insanları tarafından alınan su örnekleri incelendi. Yapılan araştırmada ışığın kaynağının Noctiluca scintillans adı verilen mikroskobik bir canlı olduğu belirlendi.

Bu canlı, halk arasında "deniz ışıltısı" olarak biliniyor. Suda hareket ettirildiğinde veya rahatsız edildiğinde biyolüminesans adı verilen ışık üretme özelliğine sahip.

Görüntüsü büyüledi gerçek korkuttu! Denizden çıkan mavi ışığı akın akın görmeye geliyorlar 1

MİLYONLARCASI BİR ARAYA GELİNCE MAVİ IŞIK OLUŞTURUYOR

Noctiluca scintillans çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük. Araştırmacılara göre ortalama 300 mikrometre büyüklüğündeki bu canlılar, çok sayıda bir araya geldiğinde sahillerde dikkat çeken mavi parıltıya neden oluyor.

Bilim insanları, bu canlıların yaşam süresinin ise yalnızca birkaç saat veya birkaç gün olabildiğini belirtiyor. Sudaki oksijen miktarı, sıcaklık ve mineral yoğunluğu gibi birçok faktör bu süreci etkileyebiliyor.

MAVİ GÖRÜNTÜ ASLINDA İYİYE İŞARET OLMAYABİLİR

Ortaya çıkan görüntü her ne kadar etkileyici olsa da bilim insanları bunun kutlanacak bir doğa olayı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılara göre yağmurla taşınan kirli sular, kanalizasyon ve çeşitli besin maddelerinin denize karışması, bu mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam oluşturabiliyor.

Özellikle bulutlu hava, belirli sıcaklık ve tuzluluk değerlerinin bir araya gelmesi Noctiluca scintillans için elverişli koşullar yaratabiliyor.

Görüntüsü büyüledi gerçek korkuttu! Denizden çıkan mavi ışığı akın akın görmeye geliyorlar 2

BALIKLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Noctiluca scintillans fotosentez yapabildiği gibi plankton ve diatomlarla da beslenebiliyor. Milyonlarca canlı küçük avlarını yakalarken mukus salgılayabiliyor.

Bilim insanları, yüksek miktarda oluşan bu mukusun balıkların solungaçlarını tıkayarak toplu balık ölümlerine yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca canlıların yaşam döngülerinin sonunda amonyak açığa çıkarabileceği ve bunun da tahrişe neden olabileceği ifade ediliyor.

CHENNAİ'DE HENÜZ TOPLU BALIK ÖLÜMÜ BİLDİRİLMEDİ

Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Chennai sahillerinde şu ana kadar tehlikeli koşullar veya toplu balık ölümleriyle ilgili bir bildirim bulunmuyor.

Uzmanlar, ortaya çıkan maddelerin deniz suyunda uygun koşullar oluştuğunda seyrelmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak sahillerde görülen bu tür olağan dışı renk değişimlerinin deniz ekosistemindeki değişimlerin takip edilmesi açısından önemli bir işaret olabileceğine dikkat çekiliyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz canlıları geri geldi: İzmit Körfezi adeta akvaryuma döndüDeniz canlıları geri geldi: İzmit Körfezi adeta akvaryuma döndü
Bir ilçede çevre felaketi: Kokudan durulmuyorBir ilçede çevre felaketi: Kokudan durulmuyor

Anahtar Kelimeler:
Mavi deniz ışık patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.