Görüntüsü korkunç ama lezzeti büyük! İskorpit balığı çorbasına yoğun ilgi

Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgâhlarda en çok tüketilen balık oldu. Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli olarak bilinen iskorpit, kilosu 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi
İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden Yazgan,
"Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar” dedi.
İskorpit balığı çorbası
Malzemeler:
1 orta boy iskorpit balığı
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı sirke
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tereyağı
1 adet patates
Dereotu
Tuz
Karabiber
Nasıl yapılır?
Temizlenmiş iskorpit balığını limon suyu, sirke ve tuzla bir tencereye alın ve su ekleyip 10 dakika kaynatın.
Haşlanmış balığı süzün. Suyunu dökmeyin.
Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları da minik minik kestikten sonra tereyağında ikisini de soteleyin. Ardından küp şeklinde doğranın patatesleri, haşlanan balıkları, ince ince kıyılan dereotunu tencereye alın. Hepsini soteledikten sonra balık suyunu da ilave ederek 20 dakika pişirin. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum