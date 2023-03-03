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Görüntüsüyle iştah kabartan zebra kek tarifi! İki renkli zebra kek nasıl yapılır?

03.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek tarifleri çay saatlerinin olmazsa olmaz tariflerinden. Genellikle herkes tarafından sevilen kekler risksiz bir seçim oluyor. Zebra keki diğer tariflerden ayıran en büyük özellik ise çok daha uğraşılmış bir görüntüsü olması. Ancak zebra kek sanılanın aksine oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Pofuduk zebra kek tarifini kesinlikle denemenize gerekiyor.

Görüntüsüyle iştah kabartan zebra kek tarifi! İki renkli zebra kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 8
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Zebra kek iki renkli görüntüsü ve enfes tadıyla gönüllere taht kuruyor. Bu enfes lezzet herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Çok hızlı ve kolay hazırlanan zebra kekini herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin

TARİF

  • Derin bir kap içerisinde yumurta ve şekeri krema kıvamı alana kadar çırpın.
  • Süt ve yağı ekleyin karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilini de eleyerek ekleyin ve yavaşca hamuru söndürmeden yedirin.
  • Hamuru iki eşit parçaya bölün. Hamurdan birine kakao ekleyin.
  • Borcamı hafif yağlayın. Borcamın ortasına sade kek hamurundan bir kepçe ekleyin ve üzerine kakaolu kek hamurundan dökün.
  • Tüm harç bitine kadar bu şekilde dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!


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