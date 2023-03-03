Görüntüsüyle iştah kabartan zebra kek tarifi! İki renkli zebra kek nasıl yapılır?

Kek tarifleri çay saatlerinin olmazsa olmaz tariflerinden. Genellikle herkes tarafından sevilen kekler risksiz bir seçim oluyor. Zebra keki diğer tariflerden ayıran en büyük özellik ise çok daha uğraşılmış bir görüntüsü olması. Ancak zebra kek sanılanın aksine oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Pofuduk zebra kek tarifini kesinlikle denemenize gerekiyor.
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