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Görüş eş anlamlısı nedir? Görüşün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir sözcük dağarcığına sahiptir. Farklı dillerden kelimeler zaman içinde değişim ekler alıp türeyerek dilimize yerleşmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeleri de buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Görüş de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Görme için belirtir. Ziyaret, fikir gibi eş anlamlı sözcükleri de vardır.

İsim türünde birden fazla tanımı olan bir sözcüktür. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. Atasözleri ve deyimlerde de sıkça yer alır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde çokça tercih edilen bir kelimedir.

Görüş kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu görüş kelimesi için mecaz anlamları da dahil olmak üzere isim türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Görme işi.
  • Gözle bir şeyi algılama yetisi.
  • Cezaevi ya da hastanedeki birine yapılan ziyaret.
  • Mecaz anlamı ile bir olay, varlık veya düşünde üzerinde varılan yargı, fikir.
    Bu durum için örnek cümle:
    "Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır. (Asaf Halet Çelebi)"
  • Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

Görüş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Görme, ziyaret, yeti, fikir, yargı, konsept kelimeleri görüş eş anlamlısı kelimeler arasındadır. Cümle içinde görüş kelimesinin yerine kullanılabilirler.

Görüşün eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemlerinden biri de o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu sayede o kelime yerine geçebilecek olan eş anlamlılarını doğru tespit etmek de mümkün olabilir.

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Kelimenin hangi anlamı ile ve hangi amaçla kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir. Görüşün eş anlamlısı kelimeler ve görüş ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bu konu hakkındaki görüşünü o kadar merak ediyorum ki!
  • Bugün onu göremedim. Ben hastaneye vardığımda ziyaret saati bitmişti.


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