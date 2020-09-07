Gossip Girl'ün devam dizisi için hazırlıklar son aşamada! Ekip ay sonu sete çıkıyor

Gossip Girl hayranlarının heyecanı dorukta. Gençlik draması 8 yıl sonra yeniden ekranla dönmeye hazırlanıyor. HBO’nun online yayın platformu HBO Max’te yayınlanacak olan yapımın çekimlerine ay sonu başlanacak. Dizinin çekimleri Vancouver, New York ve Los Angeles'ta gerçekleşecek.

10 bölümlük dizi, orijinal dizinin finalinin sekiz yıl sonrasında geçecek ve sosyal medyanın New York'un seçkinlerinin ilişkilerini ve yaşantısını nasıl etkilediğini anlatacak. Gossip Girl web sitesinde tanıtılan yeni nesil özel okul gençleri dizinin odak noktasını oluşturacak. Kristen Bell, anlatıcı rolüne geri dönecek.

YENİ GOSSİP GIRL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gossip Girl dizisinin yeni oyuncu kadrosunda çoğunlukla bilinmeyen oyuncular yer alıyor. Jordan Alexander, Eli Brown, Adam Chanler-Berat, Thomas Doherty, Jonathan Fernandez, Tavi Gevinson, Jason Gotay, Emily Alyn Lind, Zión Moreno ve Whitney Peak başrolleri paylaşacak.

GOSSIP GİRL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

HBO tarafından izleyici karşısına çıkartılması planlanan Gossip Girl'un yeni sezonunun koronavirüs pandemisi öncesi 2020'de ekranlarda olacağı söyleniyordu. Gecikmelerden sonra henüz net bir yayın tarihi açıklanmış olmasa da 2021 yeni sezonunda ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

