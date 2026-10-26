Poco X8s tanıtıldı: Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve 6.330 mAh batarya! İşte fiyatı ve özellikleri

Poco X8 serisine yeni bir model daha eklendi. Küresel pazarda tanıtılan Poco X8s, 6,35 inçlik ekranı, 6.330 mAh bataryası ve kamera özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıktı.

POCO X8S ÖZELLİKLERİ NELER?

Poco X8s, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,35 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 3.500 nit seviyesine kadar maksimum parlaklık sunarken dört tarafında eşit kalınlığa sahip 1,18 mm'lik çerçeveler barındırıyor.

Telefon, Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

Kamera tarafında ise üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Poco X8s'in ana arka kamerasında 50 megapiksel Light Fusion 800 sensör bulunuyor. Buna 50 megapiksel telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 20 megapiksel kamera bulunuyor.

Cihaz, 100 W kablolu şarj desteğine sahip 6.330 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Ayrıca ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68 derecesi, NFC, Wi-Fi 6 ve 5G bağlantı desteği de telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Poco X8s, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor.

POCO X8S FİYATI NE KADAR?

Poco X8s, küresel pazarda mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu, erken dönem satış fiyatı olarak 399 dolar seviyesinden sunuluyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.

Kaynak: GSMArena