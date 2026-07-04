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Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı

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ABD'nin California eyaletinde düzenlenen bir rodeo etkinliğinde gerçekleştirilen paraşüt gösterisinde, son anda faciadan dönüldü.

ABD bayrağıyla iniş yapan paraşütçü, taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu kontrolünü kaybederek tribüne düştü.

Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı 1

PARAŞÜTÇÜ TRİBÜNE ÇAKILDI!

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi önce yapılan paraşütlü şovda faciadan dönüldü.

Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı 2

ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasında çakıldı.

Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı 3

SON ANDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, seyircilerden yaralanan olmadığını ifade etti.

Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı 4

Organizatörler ayrıca, Ross adlı paraşütçünün 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında gösteri yapacağını ifade etti.

Gösteri kabusa döndü! Paraşütçü tribüne çakıldı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri paraşüt
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