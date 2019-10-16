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Gotu kola nedir? Gotu kola faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Yaygın olarak centella, Asiatic pennywort veya Gotu kola olarak bilinen Centella asiatica, çiçekli bitki ailesi Apiaceae'de bulunan otsu, donmuş, çok yıllık bir bitkidir. Asya'daki sulak alanlara özgüdür. Yemeklik bir sebze olarak ve şifalı bir bitki olarak kullanılır. Gotu kola faydalarını öğrenip siz de şifa bulabilirsiniz.

Gotu kola nedir? Gotu kola faydaları nelerdir?

Antik çağlardan bu zamana kadar kullanılan gotu kola, birçok hastalığın şifalısı. Gotu kola çayı nedir? Gotu kola çayı nasıl kullanılır? gelin hep birlikte detaylarına bakalım.

GOTU KOLA NEDİR?

Anavatanı Hindistan, Endonezya, Çin ve Güneydoğu Asya olan gotu kola, bataklık sularının içinde ve etrafında, zayıf sapların üzerinde yayılıp toprağı ya da su yüzeyini kaplayarak büyür. Zarif ve yuvarlak yaprakların boyutları eski bir Britanya penny’si kadardır, İngiltere’de bu bitki için kullanılan isimlerden biri de Hint saksıgüzelidir (pennywort).

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Yaprakları salata yapımında kullanılır. Binlerce yıldır tıbbi amaçla kullanılan gotu kola, ömrü uzatan bir bitki olarak ünlenmiştir.

GOTU KOLANIN FAYDALARI NELERDİR?

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Yapılan araştırmalar, gotu kolanın hafızayı güçlendirdiğini ve kavrama yeteneğini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra sakinleştiri etkisi de bulunur.

Vücuttaki iltihanı söker ve hızlı iyileşmeye yardımcı olur. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Kansızlığın tedavisinde de etkisi olduğu söylenir ancak gotu kolayı kullanmadan önce muhakkak doktora danışılmalıdır. Aksi halde bilmediğiniz bir durumdan vücudunuz olumsuz tepkiler verebilir.

Gotu kola ülser ve bronşit gibi sağlık sorunları üzerine de etkilidir.

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Cilde canlı bir görünüm kazandıran gotu kola, cilde esneklik kazandırır ve sağlıklı bir görünüm sunar.

Gotu kola selülit görünümü de azaltır.

GOTU KOLA NASIL KULLANIR?
Gotu kolanın yapraklarını kimileri salataya katarak kullanır. Gotu kola kapsülleri de piyasada bulunur. Aynı zamanda gotu kolanın çayı demlenerek de içilmektedir. Tekrar hatırlatmakta faydar var; gotu kolayı tüketmeden önce muhakkak doktora danışın.


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