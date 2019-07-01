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Göz alıcı tasarıma sahip performans ustası! Asus ROG Strix G531G

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Notebook denildiğinde akla birçok markanın iddialı modelleri karşımıza çıkıyor. Bu modeller arasından tercih yapmak için en önemli kriter; performans... Bu noktada Asus tüm markalardan sıyrılmayı başarıyor.

Notebook modelleri arasında tercih yaparken performans en önemli kriter başlığıdır. Performans noktasında ise Asus tüm markaların önüne geçiyor.

Markaya ait bir tasarım dilinin oluşu, bu tasarım dilinin aynı zamanda işlevsellikle birleştirilerek ortaya hem şık hem de performanslı ürünlerin çıkartılması noktasında, Asus son yıllarda giderek diğer markalar ile arayı açıyor.

Bu videoda Asus'un bize gönderdiği, yine iddialı tasarım ve işlevselliği ile ön plana çıkan yeni Asus ROG Strix G531G oyuncu dizüstü bilgisayarını inceledik.

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Anahtar Kelimeler:
notebook asus Asus ROG Strix G531G

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