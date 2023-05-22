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Göz bebeği nasıl yazılır, göz bebeği yazımı nasıl olmalıdır? Göz bebeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yazılı ve sözlü anlatımlarda doğru kullanılması gereken bir dildir. Dilimizde yer alan çeşitli kurallar bulunur. Yazılı metinlerde imla kurallarına, sözlü anlatımlarda anlatım bozukluklarına yol açmadan kelimeleri kullanmak önemlidir. Dilimiz kelime sayısı olarak oldukça zengin bir dildir. Fazla olan kelime sayısı sebebi ile yazım yanlışlarının meydana gelmesi olasıdır. Peki, göz bebeği yazımı nasıl olmalıdır?

Göz bebeği nasıl yazılır, göz bebeği yazımı nasıl olmalıdır? Göz bebeği ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Toplumlar arasında oluşan ilişkiler sonucu çeşitli açılardan etkileşimler olmuştur. Bir toplum kendi kültürünü, dilini veya dinini başka toplumlarla paylaşabilir. Özellikle dil açısından toplumlar birbirlerini tarih boyunca etkilemiştir. Türkçe farklı kökenli kelimelerin yaygın olarak kullanıldığı bir dildir. Kelime sayısı olarak geniş bir hazneye sahip olan dilimiz yazım yanlışlarının da sıklıkla yaşandığı bir dildir. Yazılı anlatımlarda kullanılan kelimelerin doğru yazılması gerekir. Yanlış yazılan her kelime metinde yazım yanlışına sebep olur. Özellikle birleşik sözcükler, ikilemeler ve yabancı kökenli kelimeler yazım yanlışının sıklıkla yaşandığı sözcüklerdir.

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Göz bebeği nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan kelimelerin yazımları hatasız olmalıdır. Genel olarak birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili sıkıntı yaşanabilir. Birleşik kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı karıştırılabilir. Bu sebeple doğru bilginin en kesin alınacağı kaynak Türk Dil Kurumudur. TDK üzerinden kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek mümkündür. Göz bebeği bir deyimdir ve günlük konuşma esnasında yaygın olarak kullanılır. Göz bebeği TDK sözlüğe göre şu anlama gelir:

  • Pek değerli, sevgili, çok önem verilen kimse
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Göz bebeği ayrı mı yazılır?

Göz bebeği yazımı karıştırılabilen bir deyimdir. Göz bebeğinin bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusu karıştırılabilir. Göz bebeği günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Kişi kendisi için önemli olan birini anlatmak için kullanır. Göz bebeği doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı “göz bebeği” şeklinde olmalıdır. Bu bağlamda göz bebeği yazımı ayrı yazılmalıdır. Göz bebeği deyimi bitişik yazılırsa yazım yanlışına sebep olur. Göz bebeği ayrı şekilde yazılıp “göz bebeği” olarak yazılmalıdır.

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