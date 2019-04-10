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Göz gözü görmüyor! 2 gündür sürüyor

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

Muğla’da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası aşırı sis nedeniyle sürücüler karayolunda ilerlemekte zorlanıyor.

Göz gözü görmüyor! 2 gündür sürüyor

Muğla’nın turistik ilçelerinin tek bağlantı noktası durumundaki 10 kilometrelik Sakartepe rampasında akşam saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. 10 kilometrelik çıkış ve iniş rampasında yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle özellikle virajlarda sürücülerden bazıları orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak maddi hasarlı kazalara neden oldu.

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Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazaları hafif yaralanma ve yara almadan atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla sağanak yağış sis

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