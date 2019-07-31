Mynet Trend

Göz kuruluğu nasıl geçer? Göz kuruluğu tedavisi için balık yiyin

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 31.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Göz kuruluğu büyük-küçük pek çok kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlarsa, kullanılan gözyaşı damlalarına rağmen geçmeyen göz kuruluğu belirtileriyle başa çıkılması için Omega 3 tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Göz kuruluğu nasıl geçer? Göz kuruluğu tedavisi için balık yiyin

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Geribeyoğlu, "Omega 3 açısından zengin; somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, ton balığı gibi balıkların yanı sıra; balık keten tohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de gözyaşı kalitesini arttırıyor" dedi.

Çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğu, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ediyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler alması da gerekiyor" diye konuştu.

Göz kuruluğunun gözyaşı yapısının bozulmasıyla yaşandığını ve 40 yaşın üzerindekilerle menapoz sonrasında kadınlarda sıklıkla görülen belirten Op. Dr. Geribeyoğlu, şunları söyledi:

"İlaç tedavisine ek olarak, kişisel önlemler de alınmalı. Göz kırpmayı azaltan televizyon, bilgisayar, kitap okuma gibi aktiviteleri yaparken mutlaka ara verilmeli. 1 saat kitap okuyan biri en az 5 dakika gözlerini dinlendirmeli. Bilgisayar ekranı, göz hizasından 10 - 15 derece aşağı olmalı. Böylelikle göz kapak aralığı daha az olduğu için buharlaşma azaltılabilir. Geniş ve bombeli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Klima, vantilatör gibi cihazlar ve cam açık şekilde araç kullanmak da göz kuruluğunu tetikliyor."

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, tedavi olarak hastanın durumuna göre suni gözyaşı, anti enflamatuar ilaçlar ve gözyaşını tutmak için gözyaşı kanallarına tıkaç uygulaması da yapılabildiğini sözlerine ekledi. (İHA)

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Yatarken sütyen takmak zararlı mıdır?Yatarken sütyen takmak zararlı mıdır?
İnmeden korunmak için bu hayati 5'liye dikkatİnmeden korunmak için bu hayati 5'liye dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz kuruluğu Omega-3 sağlık balık

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Tuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttı

Tuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatarken sütyen takmak zararlı mıdır?

Yatarken sütyen takmak zararlı mıdır?

İnmeden korunmak için bu hayati 5'liye dikkat

İnmeden korunmak için bu hayati 5'liye dikkat

Romatoid artrit ile diş eti rahatsızlığı birbiri ile bağlantılı olabilir

O hastalık diş eti sağlığınızı etkiliyor olabilir!

Erkeklere 9 sağlık uyarısı

Erkekler dikkat! Eğer bu belirtiler varsa...

Klima değil, yanlış kullanım hasta ediyor

Klimalardan hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat

Kronik yorgunluğa egzersiz aşısı önerisi

Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız bir de bunu deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.