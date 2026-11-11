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Her evde bulunuyor, kaynar su dökmek yetiyor! Yağ birikintilerini tertemiz yapıyor

Mutfak lavabosunda zamanla biriken yağ ve yemek kalıntıları giderlerin tıkanmasına ve kötü kokulara neden olabiliyor. Temizlik uzmanı Lynsey Crombie, giderlerdeki yağ birikintilerini temizlemek için mutfakta herkesin bulunan basit bir malzemeye dikkat çekti. Üstelik uygulaması da oldukça kolay.

Her evde bulunuyor, kaynar su dökmek yetiyor! Yağ birikintilerini tertemiz yapıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Mutfak lavabosundan dökülen yemek artıkları, sabun kalıntıları ve yağlar zamanla boruların iç yüzeyinde birikebiliyor. Bu birikintiler giderek kalınlaşarak suyun akışını yavaşlatabiliyor. Aynı zamanda kötü kokuların oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor.

Temizlik uzmanı Lynsey Crombie, giderlerdeki yağ birikintilerine karşı sofra tuzu kullanılabileceğini belirtti. Crombie, tuzun yağ ve sıvıları emme özelliğine dikkat çekerek bunun pratik bir temizlik yöntemi olduğunu söyledi.

Her evde bulunuyor, kaynar su dökmek yetiyor! Yağ birikintilerini tertemiz yapıyor 1

ÖNCE TUZ, ARDINDAN KAYNAR SU

Temizlik uzmanının paylaştığı yöntemde mutfak lavabosunun giderine bol miktarda sofra tuzu dökülüyor. Ardından üzerine kaynar su ekleniyor.

Crombie, tuzun yağları ve sıvıları emmeye yardımcı olduğunu belirterek bu yöntemin evde kolayca uygulanabileceğini ifade etti.

Her evde bulunuyor, kaynar su dökmek yetiyor! Yağ birikintilerini tertemiz yapıyor 2

SİRKE VE KARBONAT DA KULLANILABİLİYOR

Gider temizliğinde tercih edilen bir diğer yöntem ise karbonat ve beyaz sirke kullanmak. İki malzeme bir araya geldiğinde oluşan köpürme, giderdeki bazı kalıntıların gevşemesine yardımcı olabiliyor.

Bulaşık deterjanı da yağları çözme özelliği sayesinde temizlikte kullanılabiliyor. Karbonat ve beyaz sirke uygulamasının ardından gidere bulaşık deterjanı dökülüp yaklaşık 15 dakika beklenmesi ve sonrasında sıcak suyla durulanması öneriliyor.

Ancak bu yöntemler ciddi tıkanıklıkları gidermeyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
tuz mutfak lavabo yağ
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