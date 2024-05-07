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Gözler MEB'e çevrilmişti! Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.05.2024 09:38
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Bir süredir kamuoyunun önemli konularından biri olan öğretmen atamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bugünü işaret etti. Sayı bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kameralar karşısına geçti. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Mülakat sistemin dair detay veren Bakan Tekin, "Bugün itibarıyla yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan branş dağılımı da belli oldu.

Gözler MEB'e çevrilmişti! Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Öğretmen atamalarıyla ilgili son haftada peş peşe açıklamalar geldi. Önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin pazartesi günü yapılan Kabine toplantısını işaret etti. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etti. Öğretmen atamaları için gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bu sene kaç öğretmen ataması yapılacak? Branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

BAKAN İÇ

Kameralar karşısına geçen Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı;

  • Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

BRANŞ DAĞILIMLARI

  • 5 branşta atama yapılacak. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

MÜLAKAT DETAYI

  • Bunlar tamamen sadece atama yoluyla değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

  • Atamalarla ilgili 20 Mayıs’ta başvuru takvimi açılacak.

atama

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan detaylı branş dağılımı ise şu şekilde;

sayı1

sayı2


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