Gözler MEB'e çevrilmişti! Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Öğretmen atamalarıyla ilgili son haftada peş peşe açıklamalar geldi. Önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin pazartesi günü yapılan Kabine toplantısını işaret etti. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etti. Öğretmen atamaları için gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bu sene kaç öğretmen ataması yapılacak? Branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
Kameralar karşısına geçen Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı;
Bunlar tamamen sadece atama yoluyla değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan detaylı branş dağılımı ise şu şekilde;