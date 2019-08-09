Gözlerinin neden dışarıda olduğu ortaya çıktı!

İlişki uzmanlarından psikologlara herkesin üzerinde kafa yorduğu ‘aldatma nedenleri’ bilimsel olarak açıklandı. British Journal of Psychology’de yayımlanan araştırma kimlerin ilişkilerde aldatmaya daha meyilli olduğunu ortaya koydu.

ANLIK HİSLERLE HAREKET ETTİKLERİ İÇİN

Fevri davranan kişiler karşılaştıkları durum karşısında çok düşünmeyip anlık hislerine göre hareket ettikleri için daha çok aldatıyor.

GEÇMİŞTE ÇOK FAZLA PARTNERİ OLDUYSA

Bunun yanında, geçmişte daha fazla seks partneri olanların ‘gözünün dışarıda’ olma olasılığı daha yüksek. Araştırmacılar, bu kişilerin ilişki dışı cinsel ilişki konusunda partner seçimini daha iyi yapabildikleri için aldatma eğiliminin daha yüksek olabileceğini söylüyor.

TATMİN OLMUYOR ve BAĞLILIK HİSSETMİYORSA

Şaşırtıcı olmayan diğer sonuçlara göre ise, ilişkilerinden tatmin olmayan veya bağlılık hissetmeyenler daha çok aldatıyor. Bunun yanında çiftlerin birlikte oldukları sürenin sadakate etkisi çok düşük.



