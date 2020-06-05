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Gözlerinize inanamayacaksınız! Bulaşık makinesinde kışlık yaprak yapımı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Üzümün kendisinden sonra bize hediye ettiği en nefis şey değil midir asma yaprağı? Kalem gibi sarılmış sarmaların, o eşsiz tadıyla etli yaprak dolmalarının en önemli malzemesidir kendisi. Bu lezzetleri kış aylarında bozulmadan saklayabilmemiz için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de bulaşık makinesidir. İşte bulaşık makinesinde kışlık yaprak yapmanın basit tarifi…

Gözlerinize inanamayacaksınız! Bulaşık makinesinde kışlık yaprak yapımı...

Kışlık hazırlığı söz konusu olduğunda akla ilk olarak reçel, salça ve asma yaprağı gelir. Asma yaprağının bozulmadan saklanması bu noktada çok önemlidir. Gelin sizi hiç uğraştırmayacak ve kapakların tutmasını kolaylaştıracak bir yöntem verelim ve bulaşık makinesinde kışlık yaprağın nasıl yapıldığına bir göz atalım.

MALZEMELER

l Taze asma yaprağı (dilediğiniz kadar)
l Cam kavanoz
l Su
l Kaya tuzu

YAPILIŞI

l İlk olarak yaprakların saplarını tamamen olmayacak şekilde kesin ve deste deste dizin.
l Yaprağın saplarını tamamen keserseniz erir, kesmeden uzun bırakırsanız da kavanozda daha fazla yer kaplar.
l Deste halinde dizdiğiniz yaprakları yıkayarak toz ve kirlerinden arındırın.
l Derin bir tencereyi ağzına kadar su ile doldurup kaynatmaya başlayın.
l Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz atın ve yıkanan yaprakları suyun içine ekleyin.
l Yaprakları ters düz edin ve sararmaya başlayınca tencereden çıkarın.
l Tuzun belirgin olması için diğer yaprakları suyun içerisine koyduğunuzda biraz daha tuz ekleyin.
l Yapraklar ekşi değilse suyun içerisine 1-2 damla limon tuzu da atabilirsiniz.
l Daha sonra haşlanan yaprakları kevgir yardımı ile alın.
l Bir yandan da haşlanan yaprakları deste deste alın ve bastırarak cam kavanozların içine doldurmaya başlayın.
l Dizerken desteleri bozmadan sığdırın ve gelişigüzel doldurmayın.
l Bu aşamada yapraklar sıcak olduğu için eliniz biraz yanabilir. Ancak yaprakları sıcak bir şekilde dizmeniz çok önemli bir konudur. Çünkü sıcak olmazsa yapraklar maalesef tutmaz.
l Tüm yapraklar bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edin.
l Yerleştirirken hiç boşluk kalmamasına ve sıkı bastırmaya dikkat etmelisiniz.
l Yaprakları bastırdığınızda üzerinde su çıkmaya başlar, bu suyu dökün ve diğer deste yaprağı bundan sonra ekleyin.
l Kavanoz tamamen dolduğunda kullanılmamış bir kapak ile sıkıca kapatın.
l Kavanozunuzun tutup tutmadığını anlamak için kapağın ortasındaki şişliğe bakabilirsiniz. Eğer kapağınızda şişme olmazsa kapağınız tutmayacak demektir.
l Hazırlamış olduğunuz kavanozları ters bir şekilde bulaşık makinesinin içine yerleştirin ve makinenizi yoğun programda çalıştırın.
l Program bittiğinde, makineyi kendi kendine soğuması için bırakın ve kapağı tamamen soğuduktan sonra açın.
l İşlemin sonunda tüm kapaklardaki şişliğin içe doğru çökmüş olduğunu göreceksiniz.
l Eğer kapağı tutmayan kavanozlar varsa yeni bir kapak ile değiştirin ve tekrar bulaşık makinesine atarak aynı işlemi tekrarlayın.
l Kullanacağınız zaman yaprakları kavanozdan çıkardıktan sonra bir kere yıkayarak kullanabilirsiniz.
l Bu yöntemi bütün kışlık konserve tariflerinizde kullanabilirsiniz.
l Afiyet olsun.

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