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Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte genetiğin gücü

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EĞLENCE  | 06.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Aynada kendinizi gördüğünüzde, aileden kime benzediğinizi düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama şimdi göreceğiniz fotoğraflarla genetiğin fiziksel görüntümüzde ne kadar önemli rol oynadığını fark edeceksiniz! İşte o akıl almaz fotoğraflar...

Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte genetiğin gücü

Ailede en çok kime benziyorsunuz? Annenize mi, babanıza mı yoksa akrabalarınıza mı? Cevap ne olursa olsun, hepimiz mutlaka aileden birine benziyor ya da andırıyoruz.

Genetik gibi mucizevi bir şey sayesinde aslında kuşaktan kuşağa, eski jenerasyonla yeni jenerasyon bir araya geliyor bile diyebiliriz. İşte tam olarak bu fikirden yola çıkan Kanadalı fotoğrafçı Ulric Collette, iki farklı aile üyesini tek bir karade buluşturarak "Genetik Portre" serisini yarattı. Instagram sayfasında paylaştığı, inanılmaz fotoğraflara baktıkça genetiğin fiziksel görüntümüzde ne kadar büyük rol oynadığını göreceksiniz.

Karşınızda kendi kendini yetiştirmiş bir fotoğrafçı olan Ulric Collette'nin gözünden aile üyeleri arasındaki genetik benzerliği...

Büyükanne ve torunu: Ginette 61, ve Ismaëlle, 12 yaşında

1

Anne ve oğlu: Madined, 41 ve Kristof, 19 yaşında

2

Baba ve oğlu: Ulric, 29 ve Nathan, 7 yaşında

3

Abla ve kardeş: Pascale, 45, ve David, 36 yaşında

6

İki kardeş: Mathieu, 26, ve Ulric, 29 yaşında

10

Anne ve kızı: Claudette, 81 ve Marie-Andrée, 55 yaşında

11

Anne ve kızı: Sophal, 62 ve Sophea, 37 yaşında

13

İki kardeş: Loyd, 30, ve Jean-Philippe, 27 yaşında

14

Baba ve oğlu: Benoit, 23 ve Claude, 54, yaşında

18

Kardeş: Karine, 29, ve Dany, 25 yaşında

21

Anne ve kızı: Julie, 61, ve Isabelle, 32 yaşında

23

Baba ve oğlu: Denis, 53, ve William, 28 yaşında

25

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