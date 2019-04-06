Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte genetiğin gücü

Ailede en çok kime benziyorsunuz? Annenize mi, babanıza mı yoksa akrabalarınıza mı? Cevap ne olursa olsun, hepimiz mutlaka aileden birine benziyor ya da andırıyoruz.
Genetik gibi mucizevi bir şey sayesinde aslında kuşaktan kuşağa, eski jenerasyonla yeni jenerasyon bir araya geliyor bile diyebiliriz. İşte tam olarak bu fikirden yola çıkan Kanadalı fotoğrafçı Ulric Collette, iki farklı aile üyesini tek bir karade buluşturarak "Genetik Portre" serisini yarattı. Instagram sayfasında paylaştığı, inanılmaz fotoğraflara baktıkça genetiğin fiziksel görüntümüzde ne kadar büyük rol oynadığını göreceksiniz.
Karşınızda kendi kendini yetiştirmiş bir fotoğrafçı olan Ulric Collette'nin gözünden aile üyeleri arasındaki genetik benzerliği...
Büyükanne ve torunu: Ginette 61, ve Ismaëlle, 12 yaşında
Anne ve oğlu: Madined, 41 ve Kristof, 19 yaşında
Baba ve oğlu: Ulric, 29 ve Nathan, 7 yaşında
Abla ve kardeş: Pascale, 45, ve David, 36 yaşında
İki kardeş: Mathieu, 26, ve Ulric, 29 yaşında
Anne ve kızı: Claudette, 81 ve Marie-Andrée, 55 yaşında
Anne ve kızı: Sophal, 62 ve Sophea, 37 yaşında
İki kardeş: Loyd, 30, ve Jean-Philippe, 27 yaşında
Baba ve oğlu: Benoit, 23 ve Claude, 54, yaşında
Kardeş: Karine, 29, ve Dany, 25 yaşında
Anne ve kızı: Julie, 61, ve Isabelle, 32 yaşında
Baba ve oğlu: Denis, 53, ve William, 28 yaşında
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