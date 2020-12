Gözlük kullanımı trafik kazalarını azaltıyor

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Ardahan İl Temsilcisi Nesimi Efe, gözlük kullanmanın trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının azalmasını sağladığını söyledi.

Efe, "Gözlerimiz, vücudumuzun dünyaya açılan pencereleridir. Öğrendiklerimizin yüzde 83’ünü gözlerimizle sağlarız. Yeterli görme keskinliğine sahip olmak ve gözlük kullanmak, trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının azalmasını sağlar" dedi.

Efe, ’’Araç kullanırken sürücülerin gözleri, sayısız sinyal ve uyarı alır. Tüm duyumların yüzde 90’ı görsel algılardır. Başka bir ifade ile görme yeteneği, lüzumlu kararların ve hareketlerin yüzde 90’ını etkiler. Ülkemizdeki kazaların ekonomik maliyeti çok yüksektir. Yine resmi verilere göre her yıl meydana gelen trafik kazalarında 20 milyar ekonomik maddi kayıp ve çevre zararı meydana gelmektedir. Trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı, kurtuluş savaşında kaybettiğimiz şehit sayısından daha fazladır’’ diye konuştu.

Kazaların önlenmesinde net bir görüşün son derece önemli olduğunu ifade eden Efe, ’’Sağlık alanında ne kadar kaliteli hizmet verilir ise verilsin, tedaviye erişim ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın kişinin kendisinin sağlığını korumaya yönelik farkındalığı gelişmediği sürece başarılı olabilme şansı sınırlıdır. Bu nedenle toplumlarda sağlık okuryazarlığının artırılması gereklidir. İnsanlar görmenin kendi gördükleri kadar olduğunu zannetmekte ve araç kullanırken görmenin önemini ihmal etmektedir. Trafik kazalarında can ve maddi kayıplarının önlenmesinde tam ve net bir görüş son derece önemlidir. Hem sürücü belgelerinin edinilmesi hem de yenilenmesinde, Avrupa’da sürüş için görüş standartlarına uygun olarak, Görme testi, görme alanı testi, kontrast hassasiyeti ve alacakaranlıkta(örneğin ay ışığında) görüşün etkili bir şekilde değerlendirilmesi, diplopi, Periyodik muayeneler, bütün değerlendirmelerin bir göz hekimi tarafından yapılmasının sağlanması Trafik kazalarında can ve mal kayıplarını azaltır. Görme insanın en değerli varlığıdır. Her şey bir göz muayenesi ile başlar’’ şeklinde konuştu.