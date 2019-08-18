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Göztepe 0 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2019 23:45 | Son Güncelleme

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, Diego'nun golüyle 1-0 galip tamamladı ve sezona 3 puanla başladı.

Göztepe 0 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de ilk hafta maçında Göztepe, Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 29. dakikasında Diego Angelo ile öne geçen Antalyaspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Antalyapsor, karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü korudu ve Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Ligin ikinci haftasında Antalyaspor, Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Poko’nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
29. dakikada Antalyaspor’da Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1

İKİNCİ YARI

56. dakikada Antalyaspor’un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66. dakikada Mukairu’nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.
83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.
87. dakikada Serdar’ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin’de kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx (Alpaslan dk. 82 x), Deniz xx (Yasin dk. 46 x), Serdar xx, Halil xx (Yalçın dk. 62 x), Eren xx
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx (Luis dk. 88 ?), Serdar xx, Doğukan xx (Aatif dk. 72 x), Mukairu xx (Harun Alpsoy dk. 82 x)
Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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