Göztepe-Altay maçı durduruldu! Taraftar kaleciye saldırdı! Kalecinin sağlık durumu nasıl?

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Sahaya giren ambulansların ardından sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Sırtına aldığı ağır darbe ile yere yığılan Ozan Evrim Özenç ile taraftar güvenlik güçlerinin sahaya girmesiyle ayrıldı.

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ozan Evrim Özenç 7 Ocak 1993 Konak doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır. Yapılan açıklamalara göre sırtına darbe yiyen Ozan Evrim Özenç, olayın ardından bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu öğrenildi.



