Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gaziantep karşılaşmasında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptakiler ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan uygulamaları gerçekleştirdi.

Göztepe, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

