Göztepe'de Eren Derdiyok sesleri

Son olarak Beşiktaşlı Vagner Love'a kanca atan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyla pürüz yaşayınca bu kez Eren'i gündemine aldı. İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki İsviçre doğumlu Eren Derdiyok'u resmen kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Eren, daha önce Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa gibi kulüplerde forma giydi. Göztepe, Demba Ba'nın Çin'e dönmesinin ardından takımın skor yükünü çekecek yeni bir santrfor arayışına girmişti. (DHA)
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi
Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı
Galatasaray, Feghouli için Al Hilal takımıyla pazarlık halinde!
Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek