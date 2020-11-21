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Göztepe’de pozitif çıkan futbolcu sayısı 6 oldu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.11.2020 15:16 | Son Güncelleme

Göztepe, son yapılan korona virüs testleri sonucunda 4 futbolcunun daha pozitif çıktığını ve toplam korona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Göztepe’de pozitif çıkan futbolcu sayısı 6 oldu

Göztepe Spor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Söz konusu futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Son vakalarla birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu sayısının da 6 olduğu ifade edildi.

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