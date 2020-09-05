Göztepe'den Hatem Ben Arfa bombası

Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa'nın Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan Mehmet Sepil'in vereceği kaydedildi. Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Öte yandan, Göztepe'nin Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İspanyol eldivenin transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA
Fenerbahçe'den tarihi karar
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!
Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi
Terim'e doğum günü sürprizi
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Okuyucu Yorumları 0 yorum