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Göztepe'den Hatem Ben Arfa bombası

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'de Hatem Ben Arfa ismi heyecan yarattı.

Göztepe'den Hatem Ben Arfa bombası

Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa'nın Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan Mehmet Sepil'in vereceği kaydedildi. Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Öte yandan, Göztepe'nin Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İspanyol eldivenin transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA

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