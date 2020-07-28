Göztepe, İlhan Palut’la yola devam kararı aldı

Bugün teknik direktör İlhan Palut’la görüşen başkan Mehmet Sepil, yeni sezonda da genç çalıştırıcı ile yola devam etme kararı aldı.
Yapılan toplantıda transfere ve bütçeye ait detaylar konuşulmazken iki taraf da yola devam etmek istediklerini söyledi. Görüşmenin ardından İzmir’den ayrılan İlhan Palut, Kurban Bayramı’ndan sonra kente gelecek. Palut’la hem resmi sözleşme imzalanacak hem de transfer için yol haritası belirlenecek.
Kariyerinde ilk kez Süper Lig’de Göztepe’de çalışan Palut, sarı-kırmızılılarda 24 lig maçına çıktı. Palut yönetimindeki Göztepe bu müsabakalardan 8 galibiyet çıkarırken, 10 kez yenildi. Göz-Göz 6 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.
Palut, ligin 30’uncu haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından görevi bırakmış ancak 43 yaşındaki teknik adamın istifası başkan Sepil tarafından kabul edilmemişti.
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