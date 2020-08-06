Göztepe, Kamil Wilczek’i 900 bin Euro’ya sattı

Süper Lig’in İzmirli temsilcisi Göztepe, Teknik Direktör İlhan Palut’un bu sezon kadroda düşünmediği Kamil Wilczek için Danimarka ekibi Kopenhag ile anlaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Polonyalı oyuncunun transferinden Göztepe’nin kasasına 900 bin Euro bonservis ücreti girecek.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA
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