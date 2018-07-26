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Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2018 21:59 | Son Güncelleme

Hollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle sahaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.

Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı

Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Yunanistan Olympiakos

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