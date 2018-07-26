Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı

Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti.
Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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