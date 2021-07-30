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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

30.07.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet koşusu gerçekleştiren futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Akşam antrenmanında pas çalışması ve taktiksel oyun gerçekleştiren futbolcular, yarın yapacağı tek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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