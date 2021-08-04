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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

04.08.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor ile karşılaşacak.

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