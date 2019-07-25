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Göztepe Stadı yükseliyor

FUTBOL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen stadyumunda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’de stadyum heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in ligin ikinci yarısına yetişeceği müjdesini verdiği stadyumda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yıl sonuna yetiştirilmesi için büyük bir çaba sarf edilen stadyumda 24 saat çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ilerleyen günlerde çalışan personel sayısının da yüzde 20 oranında arttırılacağı bildirildi.

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EYLÜL'DE ÇİMLER SERİLECEK

Yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan stadyumda yavaş yavaş sona gelinmeye başlandı. Çatı montajının büyük oranda bitirilen stadyumda Eylül ayında çim serme işleminin yapılması bekleniyor. Öte yandan, Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nin tribünlerinde ve graf cephe çalışmaları da büyük ölçüde bitirildi. 365 gün yaşayan bir stadyum konseptiyle inşa edilen Göztepe’nin yeni mabedinin altında çeşitli mağazalar, kulüp binası ve sosyal tesisler de yer alacak. Stadın alt tarafı dükkanlara ayrılırken, stadyumun üzeri de yürüyüş parkı olarak çevrede yaşayan halka hizmet verecek. Vatandaşlar, çatının üzerine yapılacak olan düzenlemelerin ardından serilecek olan çimlerin üzerinde zaman geçirme ve spor yapabilme imkanına sahip olacak.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Çatısında yürüyüş alanı bulunduran ilk stadyum olan Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nde ilkler bununla da sınırlı kalmayacak. Yeni çıkan yasayla birlikte sarı-kırmızılıların yeni evinde İnönü Caddesine yakın olan kale arkasında koltuklar yer almayacak. Bu sayede Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nin kapasitesinde yaklaşık 5 bin kişilik artış sağlanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Spor Toto Süper Lig Mehmet Sepil

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