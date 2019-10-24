Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna iddialı konuştu

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık yenilmeme serisinden sonra Başakşehir maçında son dakikalarda yenilen golün acı da olsa tecrübe kazanmak adına önemli olduğunu söylerken, takımın iyi seviyede olduğunu ifade etti.

Ligdeki dengenin hala tam anlamıyla oturmuş olmadığını belirten Tamer Tuna, "Oyun yapıları ve oyun felsefeleri açısından tüm takımlar adına bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bizim avantajlı yönümüz; hem hücum hem de savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu ve ligin en az pozisyon veren takımı olmamız. Ligde en fazla pozisyona giren ve en çok ceza sahasına giren takımlardan biriyiz. Bu takımın daha fazla gol atıp, daha üst sıralarda yer alması gerekiyordu. Futbol anlamında ligin ortalamasının üzerindeyiz; ama orta sıralardayız. Lig şu anda puan anlamında sıkışmış durumda. Ligin 2.’si ve 16.’sı arasında 7 puanlık fark var. Bunlar arasında hemen hemen 2 maçlık fark var. Bunlar da bizi sürece odaklıyor. Hedeflediğimiz puanları alamadık ama oyunumuzu geliştirdik. Ligin sonunda kendimizi görebiliyoruz. O yüzden Kasımpaşa maçı çok daha önem arz ediyor. Çünkü onlar da iç sahada kaybetseler de deplasmanlarda kazanabiliyorlar. Hücum anlamında üretken bir takım hem de ligin fiziksel anlamda iyi takımlarından biri" dedi.