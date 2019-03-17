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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligde kalacağız

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Olması gereken Göztepe’nin biraz altındaydık. Kalan 8 maçlarda neler yapabileceğimizi biliyoruz. 24 puan var önümüzde. Takımımız biliyoruz. Bu 8 haftalık periyodumuzu lider bitirecek potansiyelimiz var. Ligde kalacağız. Buna kenetlenen camia da var” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligde kalacağız

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı iyi bir oyun oynadıklarını belirten Tuna, “Oyuna başlangıçta nasıl oynamamız gerektiğiniz, bizim oyunumuzun nasıl olması gerektiği bilerek başladık. İlk yarı bunu yaptık. Ama pozisyon anlamında karşılığını alamadık. Önde baskıyı olması gereken zamanlarda iyi yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyonları değerlendirmedik. İkinci yarıya gol yiyerek başladık ama oyun disiplininden kopmadık. Topsuz alanlarda iyiydik. Topa da sahip olarak merkez ve kanatları iyi kullandık. Olması gereken Göztepe’nin biraz altındaydık. Kalan 8 maçlarda neler yapabileceğimizi biliyoruz. 24 puan var önümüzde. Takımımız biliyoruz. Bu 8 haftalık periyodumuzu lider bitirecek potansiyelimiz var. Ligde kalacağız. Buna kenetlenen camia da var” dedi.

"YABANCI KURALINA KARŞI DEĞİLİM"

Yabancı kuralına karşı olmadığını belirten Tuna, “Bunlar hep tartışılıyor. Herkes konuşuyor. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum ve yabancı sayısının bize ne kattığı önemli. Yabancı oyuncuların takımlara katkısı biliniyor. Bu dengeyi ortak noktada bulunması lazım. Kendi yorumum çok da önemli değil çünkü teknik adamlar çerçevesinde bir toplantı yapılmıyor. Kişisel anlamda konuşuluyor bu konular. Türk futbolunun birçok sorunu var. Oyun ve futbolcu gelişimi etkileyen sorunlar var. Ortak kararlarla alınması gerek” ifadelerini kullandı.

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