Göztepe Vagner Love transferini bitiriyor

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Göztepe, takviyeyi yurt içinden yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayan ve mutsuz olan Vagner Love’da karar kıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fikret Orman ile görüşüp, Brezilyalı yıldızın 1 sezon kiralanması konusunda el sıkıştı.

Vagner Love’un 2 milyon Euro yıllık ücretinin büyük bölümünü Göz Göz ödeyecek. Bir önceki sezon yani 2016- 2017’de Alanyaspor formasıyla 28 lig maçına çıkan Love, 23 kez rakip fileleri havalandırmış ve gol kralı olmuştu. Love geçen yıl ise Alanya ve Beşiktaş’ta toplam 15 kez ağları sarstı. 34 yaşındaki Sambacı’nın, hafta sonuna kadar İzmir’e gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Berg’den vazgeçmediler

Öte yandan Göztepe, Marcus Berg’den de vazgeçmiş değil. Ghilas’ı gönderecek olan İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki İsveçli santrforla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Geçen sezon Al Ain’de oynayan Berg, 29 maçta 32 gol atmıştı. Göz Göz, transferi dönemi bitmeden orta sahaya da takviye yapabilir. (FANATİK)

