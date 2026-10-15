Gözündeki ağrı için doktora gitti! Kafatasında 12 santimetrelik dal parçası çıkarıldı

Rusya'nın Rylsk şehrinde yaşayan bir kişi, 2024 yılında budama yaptığı sırada gözünden darbe aldı ancak vücuduna yabancı bir cismin girdiğini o an fark edemedi. Kazanın ardından tam bir buçuk yıl boyunca göz çevresinde ağrı hisseden adamın şikayetleri artınca doktora gitti.

Gözündeki karıncalanma ve iltihapla sonrası tedavi görse de şikayetleri geçmedi. Zaman içerisinde belirtilerin şiddetlenmesi, iltihabın sürekli hale gelmesi ve görme yetisinin bozulmaya başlaması üzerine hasta uzman bir göz kliniğine başvurdu.

Doktorlar göz çevresinde yabancı bir cisim olabileceğinden şüphelenerek hastayı görüntüleme tetkiklerine yönlendirdi. Yapılan incelemeler şüpheleri doğruladı.

DAL PARÇASI KAFATASININ TABANINA KADAR İLERLEMİŞ

Bilgisayarlı tomografi incelemesinde dal parçasının göz çukurundan geçerek sinüslere zarar verdiği ve kafatasının tabanına kadar ulaştığı belirlendi. Yabancı cismin beyne oldukça yakın bir noktada bulunduğu tespit edildi. Doktorlar, dışarıdan herhangi bir kesi yapılmadan burun yoluyla gerçekleştirilen endoskopik operasyonla dal parçasını aşamalı olarak çıkardı.

Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve hastanın görme yetisinin korunduğu belirtildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen 50 yaşındaki adamın bir süre daha doktorların gözetiminde tutulacağı ve iyileşme sürecinin takip edileceği bildirildi.