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Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Zorlayıcı hapishane koşullarında geçen filmler kaçış, hayatta kalma ve psikolojik savaş gibi unsurları çokça barındırıyor. Hapishanelerin o buhranlı havası karakterlerin davranışlarına da fazlasıyla sinmiş oluyor. Haksız yere içeri düşmüş veya tam bir suç makinesi olmasına rağmen hapishane koşullarına aykırı tiplerin yer aldığı birçok film bulunur. İşte en iyi hapishane filmleri...

Gözünüzü kırpmadan seyredeceğiniz en iyi hapishane filmleri!

Gerçek hikayelerin uyarlaması olabilen hapishane filmleri tamamen kurgusal karakterlerden de oluşabiliyor. Ancak bu iki farklı hikaye türü de beyaz perdeye yansıtılırken aynı duyguları aktarabiliyor. Hapishane filmlerindeki olay örgülerinin birbirlerine benzeme olasılığı fazla olabiliyor. Burada devreye yönetmen ve oyuncu kadrosunun meziyetleri giriyor ve filmi yukarılara taşıyabiliyor. Hafızalara kazınan, başarılı hapishane filmlerini incelemek ister misiniz?

HAPİSHANE TEMALI EN İYİ FİLMLER

PAPILLON - 1973

2017 yılında tekrardan çekilen film, iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olsa da ilk filmin yerini tutmuyor. En iyi hapishane filmlerinden biri kuşkusuz 1973 yılında vizyon giren Papillon. Bu film, haksız yere cinayetle suçlanan Henri Charriere'nin kendinin suçsuz olduğunu kanıtlayamamasını anlatıyor. Fransa'nın işkenceleri ile ün kazanmış Şeytan Adası'na sürülmesi karar verilen Henri'nin yaşadığı mücadele, psikolojik ve gerilim unsurlarını fazlasıyla barındırıyor.

BIRDMAN OF ALCATRAZ - 1962

Birdman of Alcatraz, birçok filmde bahsedilen Alcatraz Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir adamın hayatının bir kuş sayesinde nasıl değiştiğini anlatıyor. Ana karakterimizin hücresine giren yaralı kuşu iyileştirmesi ile kuşlara ilgisi artar ve hayata bağlanmak için bir nedeni daha olur.

THE SHAWSHANK REDEMPTION - 1994

Yeni sinema izleyicilerinin sıkça baktığı IMDb sayfasında bulunan en iyi 250 film listesinin zirvesinde olan bu film, şüphesiz çok iyi bir hikayeye sahip. Sevgilisini ve karısını öldürmek suçundan yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bankacı Andy Dufresne, hapishane içinde sessiz bir karaktere bürünür. Yıllardır hapishanede olan Red isimli karakterle çok sıkı dost olan Andy, haksız yere girdiği hapishanede istemediği şeyleri yapmak zorunda kalır.

AMERICAN HISTORY X - 1998

Edward Norton isminin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan bu yapım, en iyi hapishane filmlerinden biri. Irkçılık konusunun çok güzel ele alındığı filmde Edward Norton'ın babası siyahiler tarafından öldürülür. Neo-Nazi bir adam olan Norton, arabasını çalmaya çalışan üç siyahiyi öldürür ve hapse girer. Hapiste neden ırkçı olduğu üzerine bolca kafa yorar.

CELDA 211 - 2009

Çok sürükleyici bir film olan Celda 211'i izlerken bir saniye bile gözünüzü kırpmayacaksınız. İspanyol yapımı bu film, hapishane koşullarının mahkumlar için çok kötü olmasına değiniyor. Juan isimli karakter gardiyan olarak işe başlayacağı hapishanede gezerken başına düşen bir cisimden dolayı bayılır ve 211 numaralı hücreye kaldırılır. Bu sırada hapishanede isyan başlatılır ve sivil görünümü sayesinde bir mahkum gibi davranır.

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