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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

27.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 3. hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Hatay)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

- TFF 1. Lig

Bugün:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Vefa)

Yarın:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)

21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Akdeniz Üniversitesi)

21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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