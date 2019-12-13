Sahte içki 27 kişinin yaşamına mal oldu

Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolle yapılan sahte içkiler, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına rağmen can aldı. Erken teşhisle yaşamın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerle hastaneye başvuranlardan bazıları kalıcı sağlık sorunlarına maruz kaldı.

Yapılan mücadelelere rağmen bu yılın ocak ayından itibaren metil alkol zehirlenmesinden Adana'da 12, Mersin'de 8, Diyarbakır'da ve Yalova'da ikişer, Niğde, Denizli ve Aydın'da da birer kişi yaşamını yitirdi, hastanelerde tedavi edilen çok sayıda kişide görme kaybı oluştu.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından bu yana sürdürdüğü operasyonlarda imalathaneye dönüştürülmüş evler, merdiven altı tesisler, restoranlar ve ahır gibi çeşitli mekanlarda tonlarca litre sahte içki ve metil alkol ele geçirildi.

"Metil alkolün 20 mililitresi öldürmeye yetiyor"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sadece kendi hastanelerine yaklaşık 40 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğunu söyledi.