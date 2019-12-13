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Sahte içki 27 kişinin yaşamına mal oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Türkiye'de yılbaşından bu yana 7 ilde 27 kişinin hayatını kaybetmesine, bazı kişilerin de görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olan metil alkol, insan yaşamını tehdit ediyor.

Sahte içki 27 kişinin yaşamına mal oldu

Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolle yapılan sahte içkiler, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına rağmen can aldı. Erken teşhisle yaşamın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerle hastaneye başvuranlardan bazıları kalıcı sağlık sorunlarına maruz kaldı.

Yapılan mücadelelere rağmen bu yılın ocak ayından itibaren metil alkol zehirlenmesinden Adana'da 12, Mersin'de 8, Diyarbakır'da ve Yalova'da ikişer, Niğde, Denizli ve Aydın'da da birer kişi yaşamını yitirdi, hastanelerde tedavi edilen çok sayıda kişide görme kaybı oluştu.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından bu yana sürdürdüğü operasyonlarda imalathaneye dönüştürülmüş evler, merdiven altı tesisler, restoranlar ve ahır gibi çeşitli mekanlarda tonlarca litre sahte içki ve metil alkol ele geçirildi.

"Metil alkolün 20 mililitresi öldürmeye yetiyor"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sadece kendi hastanelerine yaklaşık 40 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğunu söyledi.

Başvuranlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, bazılarında da görme bozukluğu oluştuğunu belirten Sebe, "Tabii ki alkolün zararları belli. Alkol hem karaciğere hem göze zararlı, kronik sorunlar oluşturuyor." dedi.

Sebe, "merdiven altı" diye tabir edilen üretim yerlerinde yapılan alkollü içkilerin ise sağlık için daha büyük tehlike olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Metil alkolün 20 mililitresi yani ortalama bir çay bardağının 4'te 1'i kadarı öldürmeye yetiyor. Kişinin yapısı da etkili ama bu oran hastayı öldürmeye, kör etmeye yeterli olacak bir miktar. Metil alkolü, etil alkolden ayırmak, renginden, tadından, kokusundan tanımak imkansız. Alkol aldıktan sonra baş ağrısı, bulanık görme, nefes darlığı, soluk alışverişinde hızlanma, aşırı kusma ve bilinç bozukluğu gibi durumlar varsa mutlaka hemen hekimlere başvurması gerekiyor. Kişi, mutlaka içki içtiğini de söylemeli. Bundan utanıp söylemeyenler de oluyor, bu da yanlış tedaviye yönlendirebilir."

Erken teşhisin önemine değinen Sebe, vatandaşların metil alkol zehirlenmesi şüphesi duyduklarında ilk 24 saatte sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

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adana metil alkol sahte içki

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