Gramla satılıyor! İlaç yapımında bile kullanılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağışların da etkisiyle nadir bulunan ve kuzugöbeği adı verilen mantar bulunmaya başladı. Kazdağları'ndan mantarı toplayan köylüler, kilosunu 100 TL'den satıyor.
Özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yetişen kuzugöbeği mantarı Edremit’in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için Nisan-Haziran ayları arasında önemli bir gelir kaynağı. Mantar, 200 gramlık poşetlerde 20 liradan satışa sunuluyor.
Kuzugöbeği mantarına talebin yüksek olduğunu söyleyen köylülerden Selçuk Özokçu, mantarı alanların genellikle yörede yumurta ile birlikte kavurarak pişirdiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "Nisan ayında başlayan yağmurlardan sonra nadir olarak çıkan kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Kazdağları’nda genellikle yağışlara göre nisan ayından itibaren çıkıyor. Çam ağaçlarının altından kendisi yetişiyor.
İlaç yapımında da kullanıldığı söyleniyor ama zaten nadir olarak çıktığı için biz o tür bir araştırmada bulunmadık. Toplayabildiğimiz bir kaç kilo mantarı 200 gramlık poşetlerde satıyoruz. Özellikle yumurtalı kavrulunca çok güzel bir tadı oluyor.'
Faydaları ise;
Son derece değerli olan mantar; B1, B2, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir etkiye sahiptir ve zihin açıcı etkisi vardır.
Tüm zararlı mikroorganizmalara karşı vücudu korur.
Anemi hastalığının tedavisinde etkilidir. Demir eksikliği sonucu ortaya çıkan kansızlık probleminde ilaç kullanmak istemiyorsanız kuzu göbeği mantarından faydalanabilirsiniz.
B2 vitamini yönünden güçlü olması sayesinde katarakt ve glokom gibi göz sağlığı problemlerinin üstesinden gelir.
Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.
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