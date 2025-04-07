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  4. Grammy Ödüllü ünlü grup İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Grammy Ödüllü ünlü grup İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 14:39
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Kadrosunda Mallika Bhagwat, Sarah McLeod, Birleşik Krallık'tan Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley yer alan ve 5 Grammy ödülü sahibi olan The Swingles, Türkiye'de konser verecek.

Grammy Ödüllü ünlü grup İstanbul'a geliyor! Tarih belli oldu

5 Grammy ödülü sahibi olan dünyanın önemli müzik gruplarından The Swingles, Türkiye'ye geliyor. The Swingles, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak olan grubun konser tarihi de belli oldu.

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KONSER TARİHİ AÇIKLANDI

Yeni albümleri Theatreland'de yer alan eserlerin yanı sıra imza attıkları klasikleri hayranları için yorumlayacak olan grup 12 Nisan hayranlarıyla buluşacak.

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Grup, Jamie Cullum, Gareth Malone, Kurt Elling gibi sanatçılarla işbirliklerinin yanı sıra, Grey’s Anatomy, Sex and the City, The Two Popes adlı film ve dizilerin müziklerinin hazırladı. Kadrosunda Mallika Bhagwat, Sarah McLeod, Birleşik Krallık'tan Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Grammy Ödülleri konser
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