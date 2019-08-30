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Granada, İsmail Köybaşı'nı tanıttı

İSPANYA HABERLERİ  | 30.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Granada, yeni transferi İsmail Köybaşı'nı basına tanıttı.

Granada, İsmail Köybaşı'nı tanıttı

Granada'nın yeni transferi İsmail Köybaşı basına tanıtıldı.

"Granada'ya gelmekten ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" diyen Köybaşı, "Vizyonumu değiştirip, futbolda yeni şeyler öğrenmek istediğim için buraya geldim. Futbolda öğrenmenin sonu yoktur. İspanya'yı ve İspanyol halkını seviyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olan ve temmuz ayında Granada'ya transfer olan Roberto Soldado ile konuşup İspanyol kulübü ile ilgili bilgiler aldığını aktaran Köybaşı, "Soldado bana çok iyi şeyler söyledi. Özellikle Granada'nın büyük bir aile olduğunu anlattı. Bu benim için de çok önemli" dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon az süre almasının teknik direktörün kararı olduğunu ve buna saygı gösterdiğini ifade eden Türk futbolcu, "Ben her zaman oynamaya ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım." diye ekledi.

Köybaşı, son yıllarda ofansif futboluna defansif özellikler de eklediğini ve savunmada takım arkadaşlarına daha fazla yardımcı olduğunu söyleyerek, "Fizik olarak oynamaya hazırım" ifadesini kullandı.

Türk futbolcu ayrıca, konuşmasının başında, kansere yenik düşen kızını kaybeden İspanyol teknik direktör Luis Enrique'ye başsağlığı diledi. Granada'da iki gündür bulunmasına rağmen İspanyol basınına birkaç kelimede olsa İspanyolca konuşan ve en kısa zamanda bu dili öğrenmek için çaba göstereceğini söyleyen Köybaşı, konuşmasına İngilizce olarak devam etti.

Diğer yandan tanıtımda konuşan Granada Kulübü Genel Direktörü Antonio Fernandez Monterrubio, "İsmail, Granada'ya gelmek için gösterdiğin çaba ve sabır için teşekkür ederim. Transferi bu tarihlerde sonuçlandıracağımızı söylemiştik ve şimdi buradasın. Şimdi yeni bir ailen var ve İspanya'daki yeni macerana bizimle başlayacak olmandan dolayı çok memnunuz." dedi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sportif direktörü Fran Sanchez de teknik direktör Carlos Neva'ya "Yeni bir sol kanat oyuncusu gelecek." sözü verdiklerini ifade ederek, "İsmail gibi özellikle Türkiye'de profesyonel futbol tecrübesi çok yüksek ve sahada rekabetçi özelliğine sahip bir futbolcu ile sözleşme imzaladık. Ofansif özelliğe de olan bir futbolcu. Memnunuz" şeklinde konuştu.

Köybaşı'nın uzun zamandır takip ettiklerini vurgulayan Sanchez, sadece Soldado ile değil başka kişilerle de konuştuklarını ve Türk futbolcuyla ilgili çok iyi referanslar aldıklarını ifade etti.

Bu arada Granada Kulübünün Twitter hesabından taraftara İspanyolca bir mesaj yollayan Köybaşı, "Merhaba, ben İsmail. Burada olmaktan çok mutluyum. Los Carmenes'de (Granada'nın stadı) görüşürüz" dedi.

Son olarak formasını giydiği Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, 1 yılı uzatma opsiyonlu toplam 2 sezonluk sözleşmeye imza attı.

La Liga'ya bu sezon çıkan Granada, geride kalan iki haftada 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak, 1 puanla 14. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya ismail köybaşı granada

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