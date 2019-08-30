Granada, İsmail Köybaşı'nı tanıttı

Granada'nın yeni transferi İsmail Köybaşı basına tanıtıldı.

"Granada'ya gelmekten ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" diyen Köybaşı, "Vizyonumu değiştirip, futbolda yeni şeyler öğrenmek istediğim için buraya geldim. Futbolda öğrenmenin sonu yoktur. İspanya'yı ve İspanyol halkını seviyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olan ve temmuz ayında Granada'ya transfer olan Roberto Soldado ile konuşup İspanyol kulübü ile ilgili bilgiler aldığını aktaran Köybaşı, "Soldado bana çok iyi şeyler söyledi. Özellikle Granada'nın büyük bir aile olduğunu anlattı. Bu benim için de çok önemli" dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon az süre almasının teknik direktörün kararı olduğunu ve buna saygı gösterdiğini ifade eden Türk futbolcu, "Ben her zaman oynamaya ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım." diye ekledi.

Köybaşı, son yıllarda ofansif futboluna defansif özellikler de eklediğini ve savunmada takım arkadaşlarına daha fazla yardımcı olduğunu söyleyerek, "Fizik olarak oynamaya hazırım" ifadesini kullandı.