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Granül kahve nedir, nasıl yapılır? Granül kahve zararlı mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 01:33
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Hoş sohbetlere, iş ya da ders molalarına eşlik eden kahveler, türlü türlü çeşitlerinin her biriyle ayrı sevilirler. Günün her saati içilebilen kahveler Türk kahvesi, filtre kahve, granül kahve olması fark etmeksizin tüketilir. Ancak bazı kahvelerin belli miktarlarda tüketilmesi gerekir.

Granül kahve nedir, nasıl yapılır? Granül kahve zararlı mı?

Kahve seven kişilerin bağımlılık derecesinde tutkun olduğu kahveler, onlar için yalnızca bir içecek olarak yorumlanmaz. Onlar için kahve bir yaşam biçimidir. Türlü türlü kahveler arasından mola için az zaman varsa daha çok granül kahve tercih edilir. Granül kahve, kaynar su olduğu sürece birkaç saniye içinde hazırlanabilir olması ile çok sık tercih edilen kahve türlerinden biridir.

Granül kahve nedir?

Granül kahve olarak adlandırılan kahve türü, kahve çekirdeklerinin özel bir tür kahve öğütme aşamalarından ve sürecinden geçirilmesi ve de kurutulması ile elde edilir. Temelde iki farklı granül kahve türü vardır. Biri instant olan çözünebilir granül kahve diğeri ise topaklanmış olarak adlandırılan granül kahvedir.

Çözünebilir olan kahve üzerine sıcak su eklenerek kısa süre içinde hazırlanır. Topaklanmış olan granül kahve ise daha büyük granüllere sahip olduğu için hazırlanması biraz daha fazla zaman alabilir. Ayrıca tatları da birbirinden az da olsa farklılık gösterir.

Granül kahve nasıl yapılır?

Granül kahve yapılması için dondurulmuş olan kahve bir kurutma haznesine yerleştirilir. Haznede vakum oluşturulur ve sonrasında hazne ısıtılır. Kahve ısındıkça donmuş su süblimasyon adındaki işleme tabi tutulur ve bu işlem sayesinde kahve hızlı bir biçimde genişler.

İçmeden hemen önce üzerine kaynar su dökülerek çok kısa sürede hazırlanıp tüketilebilen granül kahve, bu yöntem sayesinde telvesiz bir şekilde kahvenin hemen hazır olmasını sağlar. Ayrıca kahve makinelerinde de hazırlanabilir.

Granül kahve zararlı mı?

Genel olarak çok fazla zararı olduğu konusunda net bir açıklama yapılmasa da çeşitli riskler barındırdığı kabul edilen granül kahvenin çok fazla miktarlarda tüketilmesinin ciddi hastalıklara yol açabileceği bilinmektedir.

Granül kahve yüksek ısıda su ile bir araya geldiğinde akrilamid isminde bir kimyasal madde oluşumuna neden olabilir. Akrilamid bazı uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle de granül kahvenin zararlı olabileceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
kahve
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