Greta filmi fragmanı yayında

New York’ta tek başına yaşayan genç bir kadın olan Frances, metroda unutulmuş bir çanta bulur. Çantanın sahibi, klasik müzik hayranı bir piyano öğretmeni olan Greta’dır. Çantayı sahibine ulaştırmaya kararlı olan Frances, vakit kaybetmeden yola koyulur. Evine kadar gelip kendisine çantasını ulaştıran Frances’e teşekkür etmek isteyen Greta, onu kahve içmeye davet eder. Bu sayede yolları kesişen ve birbirlerini tanımaya başlayan Frances ve Grera arasında kısa sürede beklenmedik bir arkadaşlık oluşur. Yakın zamanda annesini kaybetmiş olan Frances ve kocasını kaybeden yalnız bir kadın olan Greta’nın bu arkadaşlığa ihtiyacı vardır. Ancak bir süre sonra Frances, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder ve ikili arasındaki ilişki korkunç bir hal almaya başlar.

Korku ve gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğuna Neil Jordan geçerken, Greta'nın oyuncu kadrosunda Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe gibi önemli yıldızlar yer alıyor.