Gribal enfeksiyona karşı bir numaralı içecek! Formülü ise sır gibi saklanıyor

Yenibağlar mahallesindeki kafeyi işleten Ela Senem Kılıç, hazırladığı kahve hakkında bilgi vererek, “Kahvemize Latte Amber ismini verdik. Çeşitli baharatlar ihtiva ediyor. Aynı zamanda espresso ve süt karışımı olan bir kahve. Eskişehir malum havası çok değişken olduğu için gündüz ve gece sıcaklıkları çok fazla oluyor. Bu da tabii gribal enfeksiyonlara sebep oluyor. O yüzden müşterilerimiz bu kahveyi içerken hem şifa buluyorlar hem de espresso’nun lezzetiyle kahvelerini yudumluyorlar” dedi.

Kılıç, “Latte Amber’de daha çok Honduras kahve kullanıyoruz. Onun dışında da filtre kahvede Kenya ilgi görüyor. Bunun dışında da farklı baharatlı kahvelerimiz bulunuyor. Özellikle limonla harmanladığımız kahvelerimiz var. Limonun ekşi tadı kahveyle buluştuğunda dikkat çekici bir lezzet ortaya çıkıyor. Aslında bizim kültürümüzde sözü de vardır; ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ denmesinin sebebi aslında kültürümüzde kahve var. Ama çeşitlilik olarak İstanbul’dan gelen bir akım oluştu. Bu da Eskişehir’e çok güzel yansıdı. Çeşitlilik arttıkça, kültür arttıkça insanlar mekanlarda da oturmaktan zevk alıyorlar. Bu yüzden bence çok güzel” diye konuştu.



