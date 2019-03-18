Grid 2 ücretsiz indir!

Yaptığı kampanyalar ile PC oyuncularının vazgeçilmezleri arasında yer alan Humble Bundle, yine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Humble Bundle bu sefer de PC’de oldukça ses getirmiş olan Grid 2 oyununu ücretsiz olarak sunuyor.
Steam’de 49 TL fiyat etiketine sahip olan yarış oyununu, 36 TL değerindeki DLC (ek paketleri) ile Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor. Grafikleri ile olduğu kadar simülasyon oynanış biçimi ile dikken çeken oyunu ücretsiz olarak nasıl indireceğinizi anlatıyoruz.
Oyunun hem Windows hem de macOS için uyumlu olduğunu Steam’den etkinleştirdiğiniz anda indirebileceğinizi belirtelim.
Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.
Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.
Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.
Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın
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