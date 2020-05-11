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  4. Grinin Elli Tonu'nun yıldızı Jamie Dornan kızlarıyla oyunda

Grinin Elli Tonu'nun yıldızı Jamie Dornan kızlarıyla oyunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Grinin Elli Tonu yıldızı Jamie Dornan, kızlarıyla oyun oynarken kadın kılığına girmiş halini sosyal medyada paylaştı. Dornan, takipçilerine "Jenny ile tanışın" dedi.

Grinin Elli Tonu'nun yıldızı Jamie Dornan kızlarıyla oyunda

Grinin Elli Tonu film serisinin başrol oyuncusu Jamie Dornan, karantina günlerini evde çocuklarıyla oyun oynayarak geçiriyor. 38 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu, kızları Dulcie (6), Elva (4) ve bir yaşındaki kızlarıyla oyun oynarken kostüm giyerek kadın kılığına giydi.

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"JAMIE DEĞİL JENNY"

Dornan, topuklu ayakkabı, mavi peruk ve elbiseli görünümünü sosyal medyada paylaşarak, “Kızlarımla sırayla giyiniyoruz. Jenny ile tanışın (mavi saçlı). O tatlı biri” notunu yazdı.

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Dornan’ın yıldızı, Sam Taylor-Johnson tarafından yönetilen erotik-romantik dram türündeki 2015 yapımı ABD filmi Grinin Elli Tonu ile parladı.


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