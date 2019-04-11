Grip Clip neler sunacak?

Hem Nintendo Switch’e tek bir parça olarak takılan hem de Joy-Con’lara tek olarak takılabilene bu grip, oval hatları ile ele tam oturacak gibi görünüyor.

Yeni üretilecek olan bu grip, İngiliz Matthew Thompson tarafından tasarlanacak. TPU yapıda olmasını beklediğimiz grip’in, modüler yapıda olacak olması kaliteli bir ürün tuttuğunuzu hissettirecek.

Skull & Co. ve Satisfye firmalarının grip modellerinden daha sağlam görünecek olan bu grip’in henüz fiyatı bilinmiyor.

Eğer Kickstarter’da bu proje beklenen bağışı alabilirse, muhtemelen 2019 yılı içerisinde üretilip bağış yapanlara teslim edilecek. Bakalım Nintendo Switch için geliştirilecek olan bu grip, beklenen bağışı toplayabilecek mi?

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