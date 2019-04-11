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Grip Clip neler sunacak?

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:31 | Son Güncelleme

Nintendo Switch için bu zamana kadar bir sürü grip üretildi. Konfor için üretilen bu girp’ler, Nintendo Switch’i el modunda daha rahat tutmayı sağlıyor. Bugün ise çok yakında Kickstarter projesi başlayacak olan Grip Clip duyuruldu.

Grip Clip neler sunacak?

Hem Nintendo Switch’e tek bir parça olarak takılan hem de Joy-Con’lara tek olarak takılabilene bu grip, oval hatları ile ele tam oturacak gibi görünüyor.

Yeni üretilecek olan bu grip, İngiliz Matthew Thompson tarafından tasarlanacak. TPU yapıda olmasını beklediğimiz grip’in, modüler yapıda olacak olması kaliteli bir ürün tuttuğunuzu hissettirecek.

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Skull & Co. ve Satisfye firmalarının grip modellerinden daha sağlam görünecek olan bu grip’in henüz fiyatı bilinmiyor.

Eğer Kickstarter’da bu proje beklenen bağışı alabilirse, muhtemelen 2019 yılı içerisinde üretilip bağış yapanlara teslim edilecek. Bakalım Nintendo Switch için geliştirilecek olan bu grip, beklenen bağışı toplayabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch oyun

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