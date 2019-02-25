Grip sandığınız işaretler kanser belirtisi olabilir!

Özellikle geç tanı aldığında hayat kaybına neden olan bu kanser türü; tütün, sigara ve alkol kullanımının da artış gösterdiği gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor.

Memorial Ankara Hastanesi KBB Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Tunçel, baş boyun cerrahisi ve kanserleri ile ilgili farkındalığı arttıran bilgiler verdi.

AĞRISIZ BÖLGESEL ŞİŞLİKLERE VE YUTMA PROBLEMİNE DİKKAT!

Ses kısıklığınız, ağız içinde geçmeyen yaranız, başlarda size soğuk algınlığının varlığını düşündüren ancak geçmeyen boğaz ya da boyun şişlikleriniz varsa baş boyun kanserlerinden şüphelenilmelidir. Ciltteki değişiklikler ve kanama da bu kanser türünü işaret edebilmektedir. Başta basit bir enfeksiyon ya da grip sanılabilecek hastalık, zamanında bir uzmana başvurulmazsa çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Baş- boyun cerrahisinde erken tanı hayat kurtarıcıdır. Baş -boyun kanserleri arasında en sık görüleni gırtlak kanseridir. Alt yutak, dudak kanserleri, boğaz bölge, tükürük bezi ve glomus tümörleri diğer baş boyun kanseri türlerindendir.

Sigara ve alkol en önemli risk faktörleri

Sigara ve alkol, baş- boyun kanserleri için başlıca risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde viral enfeksiyonların, boğaz reflüsünün, genetik yatkınlığın, çevresel, kültürel ve mesleki faktörlerin de kanser gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunduğu bilinmektedir. A ve B vitaminlerinden zayıf bir diyet de baş boyun kanserlerinde bir risk faktörü olarak görülmektedir. Baş boyun kanserlerinin 50 yaş üstü erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat fazla görüldüğü de bilinmektedir.