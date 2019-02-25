Mynet Trend

Grip sandığınız işaretler kanser belirtisi olabilir!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Dünyada görülen kanserlerin %10’unu oluşturan baş ve boyun kanserleri, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında da 6. sırada yer alıyor. Basit bir ses kısıklığı ya da ağız içinde önemsenmeyen bir yara baş boyun kanserlerinin belirtisi olabiliyor. Erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu tür vakalarda tedavinin zorlu olduğunu ancak başarı oranınında yüksek olduğunu belirtiyor.

Grip sandığınız işaretler kanser belirtisi olabilir!

Özellikle geç tanı aldığında hayat kaybına neden olan bu kanser türü; tütün, sigara ve alkol kullanımının da artış gösterdiği gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor.

Memorial Ankara Hastanesi KBB Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Tunçel, baş boyun cerrahisi ve kanserleri ile ilgili farkındalığı arttıran bilgiler verdi.

AĞRISIZ BÖLGESEL ŞİŞLİKLERE VE YUTMA PROBLEMİNE DİKKAT!

Ses kısıklığınız, ağız içinde geçmeyen yaranız, başlarda size soğuk algınlığının varlığını düşündüren ancak geçmeyen boğaz ya da boyun şişlikleriniz varsa baş boyun kanserlerinden şüphelenilmelidir. Ciltteki değişiklikler ve kanama da bu kanser türünü işaret edebilmektedir. Başta basit bir enfeksiyon ya da grip sanılabilecek hastalık, zamanında bir uzmana başvurulmazsa çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Baş- boyun cerrahisinde erken tanı hayat kurtarıcıdır. Baş -boyun kanserleri arasında en sık görüleni gırtlak kanseridir. Alt yutak, dudak kanserleri, boğaz bölge, tükürük bezi ve glomus tümörleri diğer baş boyun kanseri türlerindendir.
Sigara ve alkol en önemli risk faktörleri
Sigara ve alkol, baş- boyun kanserleri için başlıca risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde viral enfeksiyonların, boğaz reflüsünün, genetik yatkınlığın, çevresel, kültürel ve mesleki faktörlerin de kanser gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunduğu bilinmektedir. A ve B vitaminlerinden zayıf bir diyet de baş boyun kanserlerinde bir risk faktörü olarak görülmektedir. Baş boyun kanserlerinin 50 yaş üstü erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat fazla görüldüğü de bilinmektedir.

TEDAVİ ZORLU ANCAK BAŞARI ORANI YÜKSEK

Baş boyun kanser cerrahisinde başarının anahtarı tümörün klinik evrelemesinin doğru yapılması ve başarılı bir şekilde kesip çıkarılmasıdır. Baş-boyun kanserlerinin tedavisinde ana tedavi yöntemi cerrahidir. Baş boyun kanserleri arasında erken evre tümörler için radyoterapi ile cerrahiye eşdeğer sonuçlar alınabilmektedir. İleri evre tümörlerde ise cerrahi şansı olanlar da cerrahi ve takiben radyoterapi ile yani karma tedavilerle en iyi sonuçlar alınmaktadır.

Erken evre tümörlerde artık günümüzde radyoterapi tekniklerinin gelişmesiyle aynı başarı oranları yakalanmıştır. Cerrahide tümörün tamamen temiz cerrahi sınırlarla çıkarılması temel hedef olmalıdır. Bu durum hastaların tedavisinde çok kritik bir role sahip olduğundan son derece önemlidir.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Elleriniz cebinizde yürümeyin!Elleriniz cebinizde yürümeyin!
Diş fırçalarken bu hatalardan kaçının!Diş fırçalarken bu hatalardan kaçının!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boyun ağrısı grip belirtileri kanser

En Çok Okunan Trend Haberler

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Hala Hitler'den maaş alan 22 kişi tespit edildi!

Hala Hitler'den maaş alan 22 kişi tespit edildi!

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

TKP'den başörtülü aday!

TKP'den başörtülü aday!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değişimine kendisi bile inanamıyor! Onu şimdilerde kimse tanıyamıyor

Son haline kendisi bile inanamıyor

Dört mevsim aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme hangi hastalıkların habercisidir?

Dört mevsim terleme sorununa dikkat!

Kış kazalarına karşı etkili yöntemler nelerdir? Kış kazalarına karşı nasıl korunmalıyız?

Elleriniz cebinizde yürümeyin!

Diş fırçalarken nelere dikkat edilmelidir? İşte diş fırçalarken sık yapılan 10 hata!

Diş fırçalarken bu hatalardan kaçının!

Sigara, ölümlerde savaştan daha tehlikeli!

Ölümlerde savaştan daha tehlikeli!

Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da uygulandı

Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da uygulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.